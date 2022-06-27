NATO ülkeleri Madrid'de yoğun gündemle toplanacak

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, 28-30 Haziran'da yapılacak zirve için Madrid'de bir araya geliyor.

İttifakın 2030 yılına kadar izleyeceği yol haritası anlamına gelen "Stratejik Konsept"in onaylanacağı zirvenin gündeminde sıcak başlıklar var.

Ukrayna-Rusya başlıklı ilk oturum, Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy'nin çevrim içi bağlantısı ile gerçekleşecek.

Zelenskiy'nin hitabının ardından liderler, Ukrayna'ya yardım paketi, Rusya ile ilişkiler, savunma ve caydırıcılık tedbirlerini masaya yatıracak.

İlk gün öğleden sonraki oturuma da, NATO'nun yakın iş birliği içinde olduğu ülkelerin liderleri katılacak.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebi

İttifaka adaylık başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Gürcistan'a ilaveten ilk kez Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda, nam-ı diğer Asya-Pasifik 4'lüsü toplantıda yer alacak.

Soğuk Savaş sonrası dönemde genişlemeye devam eden NATO'nun üye sayısı 1999 yılından bu yana neredeyse iki katına çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesiyle de ittifakın kapısını yeni ülkeler çaldı. Ancak NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye'nin "terörle mücadelede somut iş birliği" talebini karşılamadan eşikten geçmeleri zor.

Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda müzakereler Madrid sonrası da sürecek" dedi.

Stoltenberg, "Irak ve Suriye sınırındaki Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalan bir NATO üyesi daha yok. Türkiye hem DEAŞ'la mücadelede hem de Karadeniz'in istikrarında anahtar rol oynuyor" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 70 yıldır NATO'nun güneydoğu sınırını koruyan Türkiye; toplantıda, Irak ve Suriye'deki son durum ile karşı karşıya kaldığı çoklu terör tehdidini bir kez daha hatırlatacak; bölgedeki güvenlik operasyonlarıyla Avrupa'nın da sınırlarını koruduğunu ve göç krizinin derinleşme riskini vurgulayacak.

Kaynak: TRT Haber