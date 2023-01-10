NATO ve AB artan rekabet karşısında ortaklıklarını üst seviyeye taşımaya kararlı

Stoltenberg, Avrupa Birliği ile NATO arasında iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyelik sürecinin hızlı ve doğru bir şekilde ilerlediğine dikkati çeken Stoltenberg, hiçbir NATO üyesi ülkenin Türkiye kadar terörden zarar görmediğini vurguladı.

Yapılan anlaşmalara da işaret eden Stoltenberg, başta silah ithalatına getirilen engeller olmak üzere ülkelerin önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

"Ukrayna'ya destek sürecek"

Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun, artan jeostratejik rekabet karşısında ortaklıklarını üst seviyeye taşımaya kararlı olduklarını açıkla

Rusya-Ukrayna da gündemdeydi.

Stoltenberg, Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna'ya destek için Rusya'ya baskıya devam edecekleri mesajını verdi.