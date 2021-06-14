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NATO'ya yeni üye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NATO'nun pakta kabul edildiğini duyurdu.

Dünya 14.06.2021, 23:20 15.06.2021, 00:06
NATO'ya yeni üye

Bugün tüm dünyanın gözü Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde oldu. Zirve kapsamında birçok devlet başkanı ikili görüşmeler gerçekleştirirken, zirvenin ardından önemli bir son dakika açıklaması geldi.

UKRAYNA'NIN KABUL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul ettiğini açıkladı.

BIDEN'DAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA: KRİTERLERİ KARŞILAMASI GEREK

Öte yandan kamuoyuna değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Zelensiy'i yalanlar bir açıklama yaptı. Biden, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce yolsuzluğu temizlemesi ve diğer kriterleri karşılaması gerek" dedi.

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#Ukrayna #NATO #rusya
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