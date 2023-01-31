NATO'dan Japonya ile daha güçlü ilişkiler kurulması mesajı

Doğu Asya gezisi kapsamında Japonya'ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, başkent Tokyo'nun kuzeyinde, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine ait Iruma Üssü'nü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Ukrayna'daki savaş için "Hepimiz için önemli." diyen Stoltenberg, "Eğer Putin Ukrayna'da kazanırsa Ukraynalılar için bir trajedi olacak. Ancak bu, dünya genelinde otoriter liderlere de oldukça tehlikeli bir mesaj ulaştırmış olacak. Çünkü bu, 'askeri güç kullanıldığında hedefe ulaşılabildiği' mesajı olacak." ifadelerini kullandı.

"Ortaklığı daha da güçlendirmenin bir yolu olacak"

Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı küresel tehlikelere işaret eden ve "Ukrayna'daki savaş, güvenliğimizin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu gösteriyor." diyen Stoltenberg, NATO-Japonya arasında daha güçlü ilişkiler kurulması çağrısı yaptı.

Stoltenberg, Japonya ziyaretine yönelik, "NATO ve değerli ortağımız Japonya arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmenin bir yolu olacak." dedi.