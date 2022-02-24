NATO'dan Rusya'ya açık tehdit! "Askerlerimiz ve jetlerimiz hazır"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili konuşuyor.
NATO daimi temsilciler düzeyinde toplantı sona erdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili konuşuyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Rusya Ukrayna’ya vahşi bir savaş başlattı
Diplomatik çözüm için defalarca girişimde bulunduk
Avrupa'nın güvenliği için kritik bir dönemden geçiyoruz
Bu soğukkanlı ve planlı bir işgal
Rusya bu pervasız hareketinin hesabını verecek
Rusya'yı acil şekilde diplomasiyi tercihe çağırıyoruz
Rusya'yı derhal ateşkese ve askerlerini çekmeye çağırıyoruz
Ukrayna her türlü müdafaa hakkına sahip
Bugün savunma planımızı yürürlüğe koyma kararı verdik
NATO acil mukavemet gücü harekete geçiyor
İttifakımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız
Barış, özgürlük ve demokrasi otoriter rejimlerin tehdidi altında
Demokrasi her zaman otokrasiye galip gelecektir
30 demokrasi olarak yekvücut ortak değerlerimizi savunuyoruz
NATO Ukrayna ile tam dayanışma halinde, Rusya ağır bedel ödeyecek
Ab ağır ekonomik yaptırımları devreye sokacak
Ukrayna askerlerinin işgale duruşunu tebrik etmem gerekir
Ukrayna ordusu verdiğimiz askeri destek sayesinde eskiye kıyasla daha donanımlı ve silahlı
NATO hava sahası 100'den fazla uçakla savunuluyor
NATO tarihin en güçlü ittifakı. Kimse yanlış hesap yapmasın doğu kanadına son haftalarda yığınak yaptık tüm üyeleri koruyacak kapasitedeyiz
Tüm diplomatik mesajlarımıza ve uyarımıza rağmen Rusya tansiyonu düşürmedi
Rusya bizim çözüm teklifimizi hiç ciddiye almadı çünkü başından beri bu işgali planlıyordu
Putin'in tehditkâr açıklamaları yeni normalin parçası
Bugünkü işgal sonrası yeni bir gerçek, güvenlik şartları ile karşı karşıyayız. Bir arada bu tehdide cevap vereceğiz
Türkiye'nin boğazları kapatması konuşulmadı
Türkiye kritik ve önemli bir müttefik
Bu tür bir kriz senaryosuna karşı savunma planlarımız yıllardır hazır. Askeri komutanlarımız bu yönergeler uyarınca hareket edecek
Ukrayna içinde NATO askeri yok, gönderme planımız da yok
Polonya ve doğu kanadındaki diğer üyelerimizi korumak için hava ve deniz devriyelerimizi arttırıyoruz
Rusya'nın işgal planını biliyorduk. Aylardır sahadan istihbarat geliyordu yine de son ana dek masada çözüm için çabaladık
Rusya bölgede etnik katliam olduğu gibi suni mazeretler üreterek işgal planını gerçekleştirdi. Aylardır inkâr etse de hep işgal hazırlığındaydı. Diplomatik çözümde samimi değildi