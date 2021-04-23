Navalnıy açlık grevine son verdi

Navalnıy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vladimir bölgesindeki "Pokrov" Hapishanesinde daha önce tıbbi yardım talebinde bulunduğunu anımsatarak, "İki ay önce tıbbi yardım taleplerimle dalga geçildi, bana ilaç verilmedi ve ilaçların iletilmesine izin verilmedi." ifadesini kullandı.

Kol ve bacaklarını hissetmediğini belirten Navalnıy, "Tüm koşulları hesaba katarak, açlık grevini sonlandırıyorum." açıklamasında bulundu.

Navalnıy, güvendiği doktorların kendisini muayene ettiğine dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Russia Today televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Navalnıy'a gerekli tıbbi yardımın sağlandığını savunarak, "Var olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok." dedi.

- Navalnıy'ın hapis cezasına çarptırılması ve açlık grevine başlaması

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Kremline muhalif Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalnıy'nın Vladimir bölgesindeki hükümlüler için tahsis edilen hastaneye sevk edildiğini açıklamış, Navalnıy'nın her gün muayene edildiğini ve sağlık durumunun tatmin edici olduğunu ileri sürmüştü. Ancak, Navalnıy'ın ekibi, Aleksey Navalnıy'ın analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy’a destek amacıyla ülke genelinde 21 Nisan'da izinsiz gösteriler düzenlenmişti.

- Batı'dan Rusya'ya Navalnıy ile ilgili tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18 Nisan'da Navalnıy'ın sağlık durumundan endişe duyduklarını belirterek, "Rus makamlarına Navalnıy'ın güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rum makamları, Navalnıy'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetiminden, "Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur." açıklaması yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rus yetkililere, Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlaması çağrısı yapmıştı.

İngiltere ile Almanya ise Navalnıy’ın sağlığı konusunda endişe duyduğunu bildirmişti.