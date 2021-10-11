Navalnıy artık 'terörist'

Rusya’da hapiste bulunan muhalif Aleksey Navalnıy, cezaevi komisyonunun statüsünü artık “aşırılık yanlısı” ve “terörist” olarak değiştirdiğini bildirdi.

Instagram hesabından avukatları aracığıyla bilgiler paylaşan Rus muhalif, bununla birlikte cezaevi komisyonunun artık kendisini resmi olarak kaçma riski olanlar kategorisinde görmediğini aktardı.

Komisyon önünde ifade vermek için çağrıldığını kaydeden Navalnıy, burada oybirliğiyle statüsünün “aşırılık yanlısı ve terörist” olarak değiştirildiğini kaydetti.

Artık resmi olarak kaçma riski içinde olanlar kategorisinde görülmemesinin kendisini bir ölçüde rahatlattığını ifade eden Rus muhalif, bu yüzden akşamları muhafızlar tarafından daha az rahatsız edileceğini bildirdi.

Navalnıy, “Putin’in fotoğrafını öpmemi istemelerinden ve eski Devlet Başkanı Dimitri Madvedev’in sözlerini ezberlememi isteyeceklerinden korkuyordum, ancak buna gerek kalmadı. Sadece ranzamın üstünde artık terörist yazıyor.” ifadesini kullandı.

Rus muhalif 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Moskova Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

44 yaşındaki politikacı, şiddetli sırt ağrısı ve bacaklarındaki uyuşukluğun ardından hapishane yetkililerinin doktorlarının kendisini ziyaret etmesine izin vermemesini protesto etmek için 31 Mart'ta açlık grevine başlamış, daha sonra Nisan ayı sonunda sağlık durumunun bozulması üzerine eylemine son vermişti.

Kaynak: Euronews