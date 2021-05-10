Navalnıy'ı tedavi eden doktor kayıp

Geçen yıl Rusya'daki bir uçuş sırasında sinir gazıyla suikast girişimine uğrayan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ı tedavi eden Sibiryalı doktor Alexander Murakhovsky ortadan kayboldu.

Rus polisinin yaptığı açıklamaya göre, Moskova'nın yaklaşık 2 bin 200 km doğusundaki Omsk bölgesindeki ormanlık av alanından arazi aracıyla cuma günü ayrılan Murakhovsky'den bir daha haber alınamadı.

Murakhovsky'nin bulunması için acil durum ekipleri çalışmalara başlarken, bölgeye insansız hava araçları ve helikopterler de gönderildi.

Navalnıy'a yönelik suikast girişimi

Murakhovsky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük siyasi muhalifi Navalni'nin tedavi gördüğü Sibirya'nın Omsk kentindeki hastanenin baş hekimiydi. Murakhovsky, daha sonra bölgenin sağlık bakanı olarak terfi ettirilmişti.

Yetkililerle sürdürülen gergin görüşmelerden sonra Rus muhalif Navalnıy ek tedavi için Omsk'tan Almanya'ya havadan taşınmıştı.

Üç Avrupa ülkesindeki laboratuvar testlerinden sonra Navalnıy'ın Sovyet tarzı bir sinir gazı olan Novichok ile zehirlendiği tespit edilmişti.

Kremlin yönetimiyse Navalnıy'a suikast girişiminde bulunulduğu iddialarını defaatle reddetmişti. Navalni, Şubat'ta Almanya'dan Rusya'ya döner dönmez hapse atılmıştı.

Rusya'nın Vladimir bölgesinde sıkı kurallarıyla bilinen bir esir kampında tutulan Navalnıy, hapishane yetkililerinin kendisine bacak ve sırt ağrıları için tedavi hizmeti sağlamayı reddetmeleri üzerine 31 Mart'ta açlık grevine başlamış ve 20 günlük açlık grevinin uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmesinin ardından hapishane hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: Independent Türkçe