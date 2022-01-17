Navalnıy, Moskova'ya döndüğüne pişman değil

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Moskova'da tutuklanmasından bir yıl sonra verdiği mesajda Almanya'dan Rusya'ya döndüğüne pişman olmadığını söyledi.

Navalnıy, Instagram'da yayınlanan bir gönderide, hayatı korku içinde yaşamanın bir anlamı olmadığını belirterek, "Bir saniyeliğine pişman değilim ve yoluma devam ediyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelttiği eleştirileriyle bilinen 45 yaşındaki Navalnıy, Moskova'nın yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Pokrov'daki bir hapishanede tutuluyor.

"Beni pasaport kontrolünden de önce gözaltına aldılar" diyen Navalnıy, hakkında daha fazla dava açılabileceği tehditlerinin olduğunu kaydetti.

DPA'nın haberine göre, 17 Ocak 2021'de Berlin'den Moskova'ya giden uçakta bulunan Navalnıy'ın sözcüsü Kira Yarmysh, o günün kendisi için bir "zafer günü" olduğunu söyledi.

Yarmysh, "Putin, Navalnıy'ı öldüreceğini ve en azından cezai takibatla geri dönmesini engelleyeceğini düşündü. Ama Aleksey her şeyi atlattı. Eve, sağ, zarar görmeden ve eskisinden daha güçlü bir şekilde döndü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews