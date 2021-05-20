Navalnıy müttefikleri seçime giremeyecek

Rusya Parlamentosu, cezaevindeki muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın müttefiklerinin seçimlere girmesini önlemek için yeni bir adım attı ve “aşırı uç” örgütlere üye olanların milletvekili olmasına yasak getiren bir tasarıyı kabul etti.

Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’da yapılan ilk oylama, eylül ayındaki seçimlerde Navalnıy'ın yakın çevresinin aday olmaları önünde yeni bir engel olarak görülüyor. Parlamento'nun üst kanadının da kabul etmesi gereken tasarı, 1 ila 5 yıl süreyle yasa dışı örgüt üyelerinin seçimlere katılmasına engel getiriyor.

Rus yargısı, Navalnıy’ın yolsuzlukla mücadele vakfı ile yine Rus muhalifin kampanya derneklerinin üyelerinin yasa dışı olarak ilan edilmesi için yapılan başvuruyu önümüzdeki aylarda karara bağlayacak.

Tasarının yasalaşması halinde Navalnıy için düzenlenen gösterilere öncülük eden ve şu anda ev hapsinde bulunan Lyubol Sobol gibi isimlerin siyasete adım atması engellenecek.

Sobol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tasarının “anayasa aykırı” olduğu belirterek, bu girişimin seçimlerde aday olmalarının önüne geçebilmek için hazırlandığını söyledi.

Rus yargısının Navalnıy’ın vakıf ve derneklerini yasaklaması halinde buraya üye olanların mahkum olması ve kuruluşların bankalardaki para hesaplarına ve mal varlıklarına el konulması gündeme gelecek.

Mahkeme, dava ile ilgili 9 Haziran’da duruşma düzenleyecek. Navalnıy’ın müttefikleri, bu girişimi ülkedeki muhalefeti seçimlerden sindirmeye yönelik yeni bir adım olarak görüyor.

Kaynak: Euronews