Nazi toplama kampında toplu mezar bulundu

Rusya'da eski bir Nazi toplama kampının bulunduğu alanda yaklaşık 500 kişinin kalıntılarını içeren bir toplu mezar bulundu.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Voronezh şehri yakınlarındaki kırsal alanda kazı çalışması yapan araştırmacılar, 1942'de Nazi Almanyası'nın işgali altında inşa edilmiş Dulag-191 bölgesinde gömülen 156 kişinin kalıntılarını keşfetti.

Araştırma ekibini yöneten Mikhail Segodin, Rus haber ajansı Tass'a en az 500 kişinin kalıntılarının ortaya çıkarılacağını tahmin ettiğini söyledi. Kadınlar ve çocuklar için olan ikinci bir kamp da yakın çevrede bulundu.

Yaklaşık 8 bin 500 kişinin II. Dünya Savaşı sırasında burada öldüğü düşünülüyor.

Segodin şunları söyledi:

Burada yan yana 500 veya daha fazla kişinin (gömüldüğü) yaklaşık 15 mezar bulduk. Şimdiye dek 156 kişinin kalıntılarını ortaya çıkardık.

Şu ana kadar çıkardığımız kalıntılara bakarsak kurşun yaraları, künt travmalar yani başka bir deyişle kırık kemikler gördük.

Ölmüş Kızıl Ordu askerlerine ait iki madalyon bulundu: Bir madalyon yarı açıktı ve dolayısıyla çürümüştü ama diğeri gayet iyi durumda.

İçindeki bilgiler kurşunkalem ve mürekkeple yazılmış, bunlar silikleşmiş, bu nedenle bugün madalyonu inceleme için göndereceğiz.

Kampta yaşayanlar, Nazilerin Berlin'i Stalingrad ve Kafkasya'ya bağlamak amacıyla tasarladığı Berlinka demiryolunun bazı kısımlarının inşasında zorla çalıştırılmıştı.

Demiryolunun inşasına işçi sağlamak için toplam 17 savaş esiri kampının yapıldığı söyleniyor. Hepsinde toplamda 70 bin kişiyi yer alıyordu ve bunlardan en az 10 bininin bu kamplarda öldüğü biliniyor.

1942'de hazırlanan bir Sovyet istihbarat raporu "kadınlar ve çocuklar için bir toplama kampının", "Lushnikovka'nın banliyö köyündeki bir tuğla fabrikasında" konumlandırıldığını doğruladı.

Rapor esirlere "yiyecek verilmediğini ama çocukların dilenerek almasına izin verildiğini, ayrıca eşya bulundurulmasına da izin verildiğini" belirtiyor.

Belgede şu ifadelere yer veriliyor:

Orada birçok hasta kişi var, tıbbi yardım sağlanmıyor. Yüksek bir ölüm oranı var.

Çoğu Rusya ve Ukrayna'da olmak üzere Avrupa çapında yüzlerce Dulag (esirleri barındıran bir geçiş kampı için kullanılan Almanca terim) kurulmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe