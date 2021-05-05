Nijer'de silahlı saldırı: 20 ölü

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 200'e yakın silahlı kişinin ülkenin batısındaki Banibangu bölgesine saldırdığı, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle de çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çatışma sırasında 16 asker ile 4 sivilin öldüğü, bazı askerlerin kaybolduğu, bunların da saldırganlar tarafından kaçırılmış olabileceği ifade edildi.

Ülkenin batısında şiddet olayları son zamanlarda tırmanışa geçti.

Tahoua bölgesinde 1 Mayıs'ta askerlere yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş, 16 asker hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

AA