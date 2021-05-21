Nijerya'da 'kırmızı alarm'

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun öldürüldüğü iddiaları üzerine, güvenlik güçleri "kırmızı alarma" geçti.

Nijerya Emniyet Genel Müdürü Vekili Usman Baba, yaptığı yazılı açıklamada, Boko Haram üyelerinin başkent Abuja ve Plateau eyaletinde saldırı düzenlemeyi planladıkları istihbaratını aldıklarını belirtti.

Örgüt üyelerinin stratejik davrandığına işaret eden Baba, "İki bölgedeki polis birimleri kırmızı alarma geçti." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) örgütü üyelerinin dün düzenlediği saldırıda, terör örgütü Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun üstündeki bombayı patlatarak intihar ettiği iddia edilmişti.

Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Ebu Musab el Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden oldu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ise ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etti.

AA