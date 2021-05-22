Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru toprağa verildi
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri Komutanı İbrahim Attahiru ile 10 asker son yolculuklarına uğurlandı.
Dünya 22.05.2021, 18:04
Kazada hayatını kaybeden Attahiru ve diğer 5 Müslüman asker için başkent Abuja'daki Ulusal Cami'de kılınan cenaze namazına bakanlar, valiler, askerler, üst düzey yetkililer ve yüzlerce kişi katıldı.
Cenaze namazının ardından Abuja'daki askeri mezarlıkta düzenlenen törenle askerler defnedildi.
Dün Abuja'dan yola çıkan askerin uçağın Kaduna'da düşmesi sonucunda aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru'nun da bulunduğu 11 asker hayatını kaybetmişti.
AA
19
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü