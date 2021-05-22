Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Attahiru ve diğer 5 Müslüman asker için başkent Abuja'daki Ulusal Cami'de kılınan cenaze namazına bakanlar, valiler, askerler, üst düzey yetkililer ve yüzlerce kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından Abuja'daki askeri mezarlıkta düzenlenen törenle askerler defnedildi.

Dün Abuja'dan yola çıkan askerin uçağın Kaduna'da düşmesi sonucunda aralarında Kara Kuvvetleri Komutanı Attahiru'nun da bulunduğu 11 asker hayatını kaybetmişti.

AA