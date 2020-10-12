Nikol Paşinyan kimdir?

Nikol Paşinyan, 2018 yılında Ermenistan başbakanı olmuştur. Paşinyan, siyasetçi olmasının yanı sıra eski bir gazeteci ve editördür.

Nikol Vovayi Paşinyan,Ermenistan'ın en çok satan liberal gazetesi Haykakan Zhamanak'da editörlük yaptığı sırada Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan'a yönelttiği eleştirilerle adını duyurdu. Devlet üniversitesinde gazetecilik eğitimi alan Nikol Paşinyan hayatı haberimizde.

Devlet üniversitesinde gazetecilik okuyordu, Okul hayatı boyunca hep yüksek notlar aldı ancak devamsızlık nedeniyle okuldan atıldı. 1990'ların sonunda Armenian Time adını verdiği bir gazete kurdu. Paşinyan, verdiği mülakatlarda siyasi görüşlerinin Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'dan etkilendiğini söylüyor.



Çalıştığı gazete yayınlarında Koçaryan ve Sarkisyan hükümetlerini hedef alan Paşinyan, onlarca kişiye hakaret etti, iftira attı. Bu yüzden yargılandı, suçlu bulundu.

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın taraftarları, Petrosyan'ın 2008'deki seçimi kaybetmesi sonucu sokağa döküldü. Olaylı protestoların lideri olan Paşinyan için "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla arama kararı çıkarıldı. Haziran 2009'da saklandığı yerden çıkan Paşinyan teslim oldu.

2011 yılında çıkarılan af ile serbest kalan Paşinyan, 2012 seçimlerinde milletvekili seçildi. 2017 yılında Elk (çıkış) partisinden milletvekili seçildi. Erivan Belediye Başkanlığına aday oldu fakat seçilemedi. 2018 yılı Nisan ayında iktidara karşı başlayan muhalif hareketin liderliğini üstlendi. 23 Nisan'da Sarkisyan istifa etti ve 1 Mayıs'ta Parlamento'da yapılacak Başbakanlık seçiminde başbakan adayı oldu. 16 Ekim 2018'de görevinden istifa etse de son seçimlerde tekrar Başbakan seçilmiştir.

2018 protestolarının lideri

Paşinyan'ın siyasi kariyeri açısından 2018 yılındaki protestolar belirleyici rol oynadı. 2015 yılındaki referandumla yönetim sisteminin yarı başkanlıktan parlamenter demokrasiye değiştirilmesinin ardından Sarkisyan'ın bu değişikliği kendisini başbakan yaparak görev süresini uzatmak için kullanacağı yönündeki kaygılar protestoları tetikledi.

Paşinyan ve liderlik ettiği muhalif blok sokağa indi. Paşinyan bu dönemde kamuflaj desenli tişörtü ve kasketiyle Kadife Devrim'in lideri ve imgesine dönüştü. Paşinyan parlamentoda üç ufak muhalif partinin oluşturduğu Çıkış Hareketi'nin içindeydi. Bu hareket, Avrupa ile entegrasyonun artırılmasını, Batı ile yakınlaşmanın sağlanmasını ve Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması yapılmasını savunuyordu.





İcevan, Ermenistan doğumlu, 45 yaşında olan Paşinyan , 2018 yılında Anna Hakobyan ile evlendi. Devlet adamının Mariam Pashinyan, Ashot Pashinyan, Shushan Pashinyan adında üç çocuğu vardır.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 12:40