Normalleşen İsrail'le Fas arasında hava yolu ulaşımı başladı

İsrail ile Fas arasında ilişkilerin normalleşmesinin ardından iki ülke arasındaki hava yolu ulaşımı başladı.

İsrailli iki havayolu şirketi bugün Fas'a ilk tarifeli seferleri düzenledi. İsrair'in Tel Aviv'den kalkan uçağı yaklaşık 100 İsrailli turisti Marakeş'e taşırken, devlete ait havayolları El Al de aynı güzergahta ilk seferini yaptı. İsrair, iki kent arasında haftada 2 ila 3 sefer düzenleneceğini, El Al ise haftada 5 sefer planladığını duyurdu.

İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, doğrudan seferlerin "iki ülke arasındaki turizmi, ticareti ve ekonomik iş birliğini güçlendireceği" yorumunda bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Yaïr Lapid de net bir tarih belirtmeden, seferlerin başlamasının ardından Fas'ı ziyaret etmeyi planladığını söylemişti.

Tel Aviv ile Rabat yönetimleri, Washington'un arabuluculuğunda ilişkilerin normalleşmesi için 'İbrahim Mutabakatı' kabul etmiş, 2020'de atılan tarihi adımda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan da aynı mutabakata imza atmıştı.

Mutabakat kapsamında, o dönemde Donald Trump yönetimindeki Washington, Batı Sahra tartışmalarında Fas'ın bölgedeki egemenlik iddiasını kabul etti, ancak koltuğu sene başında devralan ABD Başkanı Joe Biden bir önceki iktidarın kararını gözden geçireceğini belirtti.

Kaynak: Euronews