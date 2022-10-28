Norveç ile Rusya arasında "casusluk" gerilimi

PST'den Thomas Blom basın toplantısında, 25 Ekim'de gözaltına alınan şüpheliye "Mikhail Mikushin" ismi verildiğini belirterek "Kimliğinden tam olarak emin değiliz ancak Brezilyalı olmadığını kesinlikle biliyoruz." dedi.

Blom, zanlının bu aşamada casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve olayla ilgili soruşturma henüz yeni başladığı için ilk suçlamaların değişebileceğini aktardı.

Norveçli yetkililer, "casus" olduğundan şüphelenilen kişinin, 44 yaşında olduğunu ve Rusya'da doğduğunu ifade etti.

Yerel basında da yer alan haberde, şüphelinin kendisine "Jose Assis Giammaria" adını verdiği kaydedildi.

Söz konusu şüpheli, Norveç'in casusluk yasasını ihlal ettiği takdirde 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Rusya'nın Oslo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, casuslukla suçlanan Brezilya asıllı akademisyene dair bilgilerinin bulunmadığı, iddiaların "siyasi amaçlı" olduğunu ifade edilmişti.

Norveç İstihbaratı, Arktik Üniversitesinde görevli, sahte isim ve kimlik kullanan kişinin Rusya adına casusluk faaliyeti yürüttüğünü iddia etmişti.

Arktik Üniversitesi ise söz konusu kişinin misafir öğretim görevlisi olarak görev yaptığını açıklamıştı.

Son haftalarda Norveç'te çok sayıda Rus vatandaşı gözaltına alınmıştı.