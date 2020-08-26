Novavax Kovid-19 aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı

Amerikan ilaç şirketi Novavax, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan potansiyel aşının ikinci aşama klinik denemelerine başladı.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, "NVX-CoV2373" adlı aşı adayının ABD'de yürütülen klinik denemelerinde ikinci aşamaya geçildi.

Genetik mühendisliğiyle üretilmiş Kovid-19 glikoprotein partükülünü Novavax'ın diğer aşılarında kullandığı bir güçlendirici bileşen ile destekleyen aşı adayının klinik denemelerin ikinci aşamasında, 18 ila 84 yaşlarındaki 1500 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi hedefleniyor.

ABD ve Avustralya'daki 40'a yakın merkezde sürdürülecek denemelerde deneklere 5 ve 25 mikrogramlık ve 50 mikrogram güçlendirici içeren aşı dozları uygulanacak.

Deneme, aşı adayının güvenliğini ve farklı yaş gruplarındaki bağışıklık etkisini ölçmeyi amaçlıyor.

ABD hükümeti, Maryland eyaletinde faaliyet gösteren şirkete, klinik denemelerin başarılı sonuçlanması halinde, gelecek yılın başında 100 milyon doz Kovid-19 aşısı üretmesi halinde 1,6 milyar dolar ödemeyi taahhüt etmişti.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

31 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 20 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 31 aşı adayı klinik deneme, 142 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 24 milyonu aşarken, 824 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA