O Rus'tan haber var

Rusya'nın Ukrayna işgalini canlı yayında pankart açarak protesto eden savaş karşıtı Rus gazeteci Marina Ovsiannikova Alman gazeteye çalışmaya başladı.

Mart ayı ortalarında Kremlin yanlısı bir televizyon kanalında yaptığı protesto sonrası savaş karşıtı sembollerden biri haline gelen Rus gazeteci Marina Ovsiannikova, önde gelen Alman günlük Die Welt için Ukrayna ve Rusya'da muhabirlik yapmaya başladı.

Ovsiannikova Alman gazete için yazacak ve televizyon haber kanalına düzenli olarak katkıda bulunacak.

Welt grubunun genel yayın yönetmeni Ulf Poschardt, “Marina Owsjannikova, önemli bir anda Rusya'daki izleyicileri gerçeğin saf bir resmiyle karşı karşıya getirme cesaretini gösterdi. Böylece, devlet baskısı tehdidine rağmen en önemli gazetecilik erdemini yerine getirdi" dedi.

Aynı basın açıklamasında 43 yaşındaki Ovsiannikova da şunları söyledi:

"Welt gazetesi, Ukrayna'daki cesur insanlar tarafından şiddetle savunulan şeyi temsil ediyor: Özgürlük. Bir gazeteci olarak, bu özgürlüğü savunmayı görevim olarak kabul ediyorum."

Ne olmuştu?

Rus gazeteci, Mart ayı ortasında Pervy Kanal kanalında Rusya'nın en çok izlenen televizyon haberinde Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu eleştiren ve oligarklar tarafından kontrol edilen medyanın "propagandasını" kınayan bir pankartla canlı yayına çıkmıştı.

Kısa süreliğine tutuklanan, ardından basit bir para cezasına çarptırılan ve serbest bırakılan Marina Ovsiannikova, kanaldan ayrılmıştı. Hakkında "yanlış bilgilendirme" yapmayı yasaklayan yakın tarihli bir yasa uyarınca ağır hapis cezası verilebilecek olan Ovsiannikova'nın yakında Almanya'ya yerleşebileceği düşünülüyor.

Kaynak: Euronews