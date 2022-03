O ülkede ilk kez bir günde 7 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Koronavirüs salgınında örnek bir mücadele sergileyen Yeni Zelanda'da Omicron varyantı ile her şey tersine döndü. Ülkede salgının başladığı günden bu yana ilk kez bir günde 7 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yaşları 50 ila 90 aralığında değişen üçü kadın 7 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

GÜNLÜK EN FAZLA CAN KAYBI

Bir günde 7 kişinin virüsten ölmesiyle ülkede salgının görülmeye başladığı günden bu yana günlük en fazla can kaybı kayıtlara geçerken, daha önceki günlük en fazla can kaybı 5 Mart 2022’de 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanmıştı. Bugünkü can kayıplarıyla birlikte ülke genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 86’ya yükseldi.

VAKA ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Kovid-19’un Omicron varyantının etkisiyle yeni vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Yeni Zelanda’da, 21 bin 12 kişinin daha testinin pozitif çıkmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 328 bin 836'ya çıktı.

Ülke genelinde 209 bin 867 aktif vakanın bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi altındaki 856 kişiden 20’sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda’da, aşıya müsait olanların yüzde 94’ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 72’si de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.