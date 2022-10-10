"Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor"

Marçenko, yaptığı açıklamada, Odessa bölgesinde şu ana kadar 3 füzenin vurulduğunu ve 5 kamikaze insansız hava aracının düşürüldüğünü aktararak bölge sakinlerinden sığınaklarda kalmaya devam etmelerini istedi.

Ukrayna'nın Nikolayev Bölge Valisi Vitaliy Kim de Rusya’nın Astrahan bölgesinden 47 roketin fırlatıldığını duyurarak Ukrayna’ya üçüncü dalga saldırının başladığını kaydetti.