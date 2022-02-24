Odessa'da Türk iş insanına ait gemi vuruldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in harekât emri vermesinin ardından Ukrayna’da birçok bölge Rus askerlerinin hedefi oldu.

Türk iş insanı Yalçın Sabancı'ya ait YASA Denizcilik'e ait YASA JUPITER isimli kuruyük gemisi, Odessa açıklarında roketle vuruldu. Marshall Adaları bayraklı gemide bulunan 8’i Türk, 11’i Ukraynalı olmak üzere toplam 19 mürettebatta herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenilirken geminin Romanya'ya doğru seyrini sürdürdüğü bildirildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (AAKKM) gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER isimli gemiye bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya karasularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir” denildi.

199.9 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki gemi, 2019 yılında inşa edilmişti.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı