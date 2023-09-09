Olaf Scholz'un gözüne ne oldu, neden sarılı?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gözünü bantlı görenler hayretler içerisinde kaldı.

G20 liderler zirvesi için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gelen Alman başbakan, gözündeki bantla dikkatleri üzerine çekti.

Scholz'u bu halde görenler merakını tutamayarak "Gözüne ne oldu?" sorusunu sordu.

Almanya Başbakanı Scholz'un gözü, koşu yaparken düştüğü için yaralandı. Yüzünde ve gözünde oluşan yaralar henüz geçmediği için G20 Liderler Zirvesi'ne de bu halde katılmak zorunda kaldı.