"Olenivka cezaevine düzenlenen saldırıda ölen Ukraynalı asker sayısı 50'ye ulaştı"

Konaşenkov, 29 Temmuz’da Ukrayna’da Olenivka yerleşim biriminin yakınlarındaki cezaevine yönelik düzenlenen füzeli saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu saldırının ABD yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS ile Kiev yönetimi tarafından “kasıtlı” olarak yapıldığını ileri süren Konaşenkov, saldırı esnasında cezaevinde 193 esir düşen Ukraynalı askerin bulunduğunu belirtti.

Konaşenkov, “Füzeli saldırı sonucunda 50 esir Ukraynalı asker hayatını kaybetti. Ağır yaralı 73 asker de hastaneye kaldırıldı.” dedi.

Yaralı ve ölen askerlerin isimlerinin yer aldığı listenin Savunma Bakanlığınca yayımlandığını dile getiren Konaşenkov, “Ukraynalılara yönelik yapılan kanlı katliamdan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna yönetimini destekleyen ABD’nin sorumlu olduğunu” ifade etti.

Konaşenkov, dün saldırıda Ukraynalı askerlerden 40'ının hayatını kaybettiğini, 75'inin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Rusya’yı Olenivka yerleşimindeki esir Ukraynalı askerlerin kaldığı cezaevine saldırı düzenlemekle suçlayarak, Birleşmiş Milletler'i (BM) bu duruma tepki gösterme çağrısında bulunmuştu.