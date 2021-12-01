Olmayan yat 650 bin dolara satıldı

Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme gelen ve internetin bir sonraki aşaması olarak tanımlanan metaverse'te pahalı bir satış yapıldı.

Sandbox sanal oyun dünyasında, metaverse evreninin bir parçası olarak tasarlanan dijital bir mega yat 650 bin dolara alıcı buldu.

Bu rakam, Sandbox'taki en yüksek satış fiyatı olarak kayıtlara geçti.

Metaverse evreninin bir parçası olan ve 'Metaflower Super Mega Yacht' olarak adlandırılan sanal lüks yat, diğer lüks tesislerin yanı sıra 2 helikopter pisti, jakuziler ve bir DJ kabini içeriyor.

Mark Zuckerberg, sosyal medya şirketinin adını Meta olarak değiştirdiğinden beri, metaverse'deki olaylar medyanın büyük ilgisini çekiyor.

Sanal dünyada yeni bir kapı açılacak

Metaverse’ü tüm dijital dünyaların birleştirildiği, yani internette yapabildiğiniz her şeyin tek bir alanda toplandığı paralel bir evren olarak tanımlamak mümkün.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg de metaverse kavramını "sadece bakmak yerine içinde bulunduğunuz bir internet" olarak tanımlıyor.

Bu evreni tasvir etme konusunda en ikonik çalışmalardan biri, 2018 yılında beyaz perdeye de uyarlanan Ready Player One isimli kitap.

Bu kitapta insanlar, sanal gerçeklik yoluyla dijital bir dünyada gerçek dünyada yaptıkları gibi zaman geçirebiliyor, etkileşim kurabiliyor ve istediklerini gibi görünebiliyor.