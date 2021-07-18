Onay çıktı: ABD, Rusya'dan kritik bileşeni alacak

Rus roket motoru üreticisi Energomash'ın, ABD merkezli Orbitas Sciences şirketi ile RD-181m roket motoru tedarikine ilişkin görüşmesine hükümet tarafından izin verildiği belirtildi.

Rusya'nın hükümet kararlarının yayınlandığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Rus roket üreticisi Energomash'ın, ABD merkezli Orbitas Sciences şirketine RD-181m roket motoru tedarik etmesine onay verildi.

Orbitas Sciences şirketinin, sıvı yakıtlı bu roket motorunu Antares fırlatma roketlerinde kullanmak istediği biliniyor. Antares fırlatma roketleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo ulaştırmanın yanında, bilimsel ya da ticari amaçlar ile uzaya gönderilen araçların fırlatılması için de kullanılıyor.

1999'DAN BERİ ABD'YE 122 ROKET MOTORU GÖNDERİLDİ

Bunun yanında, Energomash ile Orbital Sciences arasında roket motorlarına ilişkin bir anlaşmanın, belirli koşulların sağlanması hâlinde yapılabileceği belirtiliyor. Söz konusu koşullardan ilki, Anteres roketleri ile uzaya askeri fırlatmalar yapılmayacağına ilişkin karşı taraftan güvence beklenecek olması.

Energomash ile Orbital Sciences arasında anlaşma sağlanması hâlinde, bunlar, Rusya'nın ABD'ye tedarik ettiği ilk roket motorları olmayacak. Rusya geçmişte de ABD'ye RD-180 ve RD-181 roket motorları tedarik etmişti. Energomash yetkililerinin açıklamalarına göre ABD'ye 1999'dan beri 122 roket motoru gönderildi, bunların içinde 93'ü çoktan kullanıldı. (Sputnik)