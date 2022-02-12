Onlarca Rus savaş gemisinden Karadeniz'de tatbikat
Rusya Savunma Bakanlığı, 30’dan fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini açıkladı.
Dünya 12.02.2022, 16:26
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “30’dan fazla savaş gemisi, tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından Karadeniz’e planlanmış tatbikat çerçevesinde girmiştir” denildi.
Rusya Savunma Bakanlığından 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında “sorumlu” olduğu tüm bölgelerde seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceği bildirilmişti.
Söz konusu tatbikatlara 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu.
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