OPEC'in petrol kararı belli oldu

OPEC beklenen kararını açıkladı. Alınan karar uyarınca petrol üretiminde 800 bin varillik kesintiye gidileceği bildirildi.

OPEC çevresinden alınan bilgilere göre, İran, ABD yatırımları kalkana kadar petrol üretimindeki kısıntıdan muaf tutulmayı talep ediyor.

OPEC üyeleri , bu akşam OPEC dışı ülke temsilcileriyle, bir araya gelecek. Burada ise en önemli soru, Rusya’nın vereceği yanıt. Moskova’dan son gelen haberler, petrol üretiminin kısılmasına yeşil ışık yakıldığı yolunda.

ABD ÜRETİMİN DÜŞMESİNİ İSTEMİYOR

Petrol fiyatlarının artmasını istemeyen ABD ise, petrol üretiminin düşürülmemesini istiyor ve özellikle bu konuda Suudi Arabistan’a baskıda bulunuyor.

Viyana'daki OPEC toplantısında üretim kısma anlaşmasının geleceği masaya yatırılıyor. Toplantıda petrol üretiminde günlük 1-1,3 milyon varil kısıntı yapılması görüşülüyordu.

Toplantıdan çıkan karara göre OPEC petrol üretimini 800 bin varil kısma kararı aldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 16:33