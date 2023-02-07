Oxfam ve Red Cross, depremler sonrası bağış kampanyası başlattı

Yardım kuruluşu Oxfam'ın internet sitesinde bağış kampanyasına ilişkin yer alan bilgiye göre, Oxfam ekipleri, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olan depremlerin ardından en uygun ve hızlı insani yardımı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda, kuruluş uluslararası bağış kampanyası başlattı. Kampanyaya nasıl bağış yapılacağına ilişkin bilgiler, Oxfam'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Oxfam'ın yardım kampanyasına ilişkin bilgilendirmesinde, depremin Türkiye'de 1939'dan beri görülen en büyük deprem olduğu belirtilerek, bugün bir Oxfam ekibinin değerlendirme yapmak üzere bölgeye gideceği kaydedildi.

Red Cross İngiltere de yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremler sonrası "acil bağış" sağlanması için bağış kampanyası başlattı.

Red Cross İngiltere'nin bağış kampanyasına kuruluşun internet sitesi üzerinden katılım sağlanabiliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7,7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana gelmişti.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.