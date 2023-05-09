Oxford Rus enerjisine alternatifin reçetesini sundu

AB, 811 milyar avro yatırımla Rus doğal gazını 2028'e kadar ikame edebilir. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası AB, RePowerEU planını uygulayarak gaz bağımlılığını sonlandırmayı hedefliyor. Bu amaçla temiz enerji için 299 milyar avro harcaması ve ısı pompaları için ek 512 milyar avro yatırım gerekiyor. Hesaplamalara göre, ek yatırımın çoğunluğu gaz alımını ortadan kaldırabilir ve geri dönüşü sağlayabilir.

Temiz enerji yatırımlarının gerçekleşmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına ve ısı pompalarına kurumsal ve hükümet fonlarının destek sağlaması, güneş ve rüzgar enerjisi ihalelerinin iyileştirilmesi, izin süreçlerinin kolaylaştırılması, çatı üstü güneş panellerinin yaygınlaştırılması öneriliyor.

Rus gazından temiz enerjiye geçişin enerji güvenliğini sağlayacağı, maliyetleri düşüreceği ve iklim hedeflerini ilerleteceği vurgulanıyor. AB'nin Rus gazı ithalatının azaldığı, ancak enerji arzının hala savunmasız olduğu belirtiliyor. Rapora göre, temiz enerji çözümleri uzun vadeli ve ekonomik açıdan avantajlıdır.

Avrupa Birliği'nde (AB) yeşil enerjinin 2028'e kadar 811 milyar avro yatırımla Rus doğal gazını ikame edebileceği hesaplanıyor.

Oxford Üniversitesi Smith İşletme ve Çevre Okulu'na bağlı Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası AB, 2028'e kadar Rus gazına bağımlılığını ortadan kaldırmak için acil önlemler paketi olan RePowerEU planını uygulamaya koydu.

AB'nin 2028'e kadar Rus gazına bağımlılığını sonlandırabilmesi için ise 811 milyar avro sermayeye ihtiyaç duyuluyor.

Bu toplam, Avrupa Yeşil Mutabakatının bir parçası olarak temiz enerji için planlanan 299 milyar avroluk harcamayı ve yenilenebilir enerji ve ısı pompaları için gereken 512 milyar avroluk ek yatırımı içeriyor.

Rapordaki hesaplamaya göre, 512 milyar avroluk ek yatırımın yaklaşık yüzde 90'ının gelecek 30 yılda gaz satın alma ihtiyacını ortadan kaldıracağı ve böylece yatırımların geri dönüşünün sağlanacağı öngörülüyor.

Temiz enerjide ihtiyaç duyulan bu yatırımların hayata geçirilebilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının ve ısı pompalarının büyük ölçekli kurulumunu sağlamak için kamu ve özel fonların mevcut olması, şebeke ölçeğinde güneş ve rüzgar enerjisi ihalelerinin iyileştirilmesi ve izin süreçlerinin kolaylaştırılması, çatı üstü güneş panellerinin hızla yaygınlaştırılması, yalıtım ve ısı pompalarının kurulumuna yönelik desteğin artırılması öneriliyor.

Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu Geçiş Dönemi Finans Araştırmaları Başkanı Gireesh Shrimali, rapora ilişkin değerlendirmesinde, Rus gazından temiz enerjiye geçişin birçok faydayı beraberinde getireceğini belirterek, "Doğal gazın rüzgar ve güneş enerjisiyle ikame edilmesi, gelecekte gaz için ödeme yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. AB, fiyatları ve arzı değişken olan bir fosil yakıtın ithalatına bağımlılığı ortadan kaldırarak, enerji güvenliği endişelerini hafifletebilir, enerji maliyetleri yoluyla hayat pahalılığı krizini ele alabilir ve net sıfır emisyona ulaşma ve iklim kriziyle mücadele etme hedeflerini ilerletebilir." ifadelerini kullandı.

AB, 2023'ÜN İLK 4 AYINDA RUSYA'YA GAZ İÇİN 5 MİLYAR AVRO ÖDEDİ

Avrupa İklim Vakfı Üst Yöneticisi Laurence Tubiana yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliğinin pahalı Rus gazından uzaklaşmak için ekonomik, güvenli ve etik bir yol olduğunu aktararak, "Avrupa'nın en büyük gaz ithalatçıları olan Almanya, İtalya ve Fransa'nın siyasi liderleri, Rusya'nın savaş çabalarını baltalayarak vatandaşları için ucuz, güvenli ve temiz yenilenebilir enerjiden faydalanmalıdır." ifadesini kullandı.

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) Baş Analisti Lauri Myllyvirta da AB'nin Rusya'dan ithal ettiği gaz miktarının savaş öncesine kıyasla dörtte üç oranında azaldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ancak bu gazın büyük bir kısmının başka ülkelerden ithal edilmesi, AB'nin enerji arzını gelecekteki jeopolitik ve arz şoklarına karşı savunmasız bırakıyor ve iklim değişikliğini körüklemeye devam ediyor. Rusya'dan LNG ve boru hattı gazı ithalatı düşük seviyelerde de olsa devam ediyor: CREA, AB'nin 2023'ün ilk dört ayında Rusya'ya gaz için 5 milyar avro ödediğini tahmin ediyor. Bu rapor, ithal gazı temiz enerjiyle ikame edecek çözümlerin sadece var olmakla kalmayıp, uzun vadeli, pahalı LNG sözleşmeleri imzalamak veya yeni fosil altyapısına yatırım yapmakla kıyaslandığında ekonomik açıdan da elverişli olduğunu gösteriyor."