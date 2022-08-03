Özbek yardım gönüllüsü Ukrayna'daki Rusya saldırısında öldü

Ukrayna'nın Chuhuiv kentinde faaliyet gösteren sivil savunma ekipleri, kentte bulunan ve Rusya'nın füze saldırısında yıkılan Kültür Evi'nin enkazından Serdar Hakimov isimli, 36 yaşındaki bir Özbekistan vatandaşının cesedine ulaştı.

Radio Free Europe'un haberine göre Rus güçleri 26 Temmuz tarihinde Chuhuiv kentini hedef alan füze saldırıları gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilerde 4 çocuk babası Özbek uyruklu Hakimov'un Rus işgaline karşı insani yardım gönüllüsü olarak çalışmalar yaptığını ve kendi imkanlarıyla erzak ve yaşam malzemelerini bölge halkına dağıttığı öğrenildi.

"Ukrayna halkının gözünde saygılı biriydi"

Harkiv vilayetinin askeri yönetim departmanı başkanı Oleg Sinegubov; "Bütün Chuhuiv ahalisi onu tanırdı. Her zaman gülümseyen, pozitif bir insandı. Herkes, onun daima hayatta olmasını ümit ederdi." şeklinde konuştu.

Rus güçlerin Kültür Evi'ne yönelik füze saldırısı sırasında Serdar Hakimov'un burada halk için yemekler hazırlamakta olduğu bildirildi.

Ukrayna medyasına göre Hakimov, ülkeye geldiği 2000 yılından itibaren Lugansk vilayetinin Severodonetsk kentinde ikamet etti. Ancak Hakimov 2014'te bölgede savaşın patlak vermesinin ardından Chuhuiv'e taşındı. Burada bir Özbek lokantası ve baharat dükkânı işletiyordu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının başlamasının ardından Hakimov, ailesini Özbekistan'a gönderdi. Kendisi Chuhuiv'de kalarak Ukrayna halkına yönelik insani yardım çalışmalarına gönüllü olarak katıldı.

Rusya'nın Chuhuiv'deki Kültür Evi'ne yönelik füze saldırısında ayrıca bir kadının da cesedi binanın enkazından çıkarıldı.

Cesedin kimliği, Viktorya Mişarina olarak tespit edildi. İki çocuk annesi Mişarina da tıpkı Serdar Hakimov gibi savaşın başında bu yana Chuhuiv şehrinde insani yardım gönüllüsü olarak hizmet vermekteydi.

Mepa News