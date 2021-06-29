Pakistan İçişleri Bakanından 'tuhaf' Taliban açıklaması: Aileleri burada yaşıyor

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, başkent İslamabad'ın çevresindeki bazı kasabaların isimlerini sıralayarak, "Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor." dedi.

Ahmed, Geo News televizyonuna verdiği röportajda, ölen Taliban üyelerinin bazen Pakistan'a getirildiğini, yaralananların da yine Pakistan'daki hastanelerde tedavi edildiğini söyledi.

Ahmed, İslamabad'ın çevresindeki Rawat, Loi Ber, Bara Kahuh ve Tarnol kasabalarının isimlerini sıralayarak, "Taliban'ın aileleri burada, Pakistan'da yaşıyor." diye konuştu.

AA