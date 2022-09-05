Papa: Cinsel istismara sıfır tolerans gösterilmeli



Papa TVI/CNN kanalına verdiği röportajda cinsel istismar suçlamalarına değinerek, “Bu çok açık. Sıfır tolerans. Bir rahip saldırgansa rahip olmaya devam edemez. Bunu yapamaz, çünkü ya hastadır ya da suçludur. Bu acımasız, çünkü hayatları yok ediyor” dedi.



Fransa’da olduğu gibi, güçlü bir Katolik geleneğine sahip Portekiz’de de, kilise içindeki herhangi bir cinsel istismarı araştırmaktan sorumlu bağımsız bir komisyon var.



Komisyon Başkanı olan çocuk psikiyatristi Pedro Stretch, “Portekiz’deki Katolik Kilisesi içindeki cinsel istismara ilişkin yürütülen bağımsız soruşturma kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 400 kişinin ifadesinin alındı. Sonuç olarak 17 dava yargıya intikal etti” dedi.



Bu konudaki soruşturma bulgularının yıl sonunda açıklanması bekleniyor.



Papa röportajında, “Suistimalleri inkar etmiyorum. Sadece bir suistimal bile gerçekten acımasız olurdu” diye konuştu.



Katoliklerin ruhani lideri, 1-6 Ağustos 2023 tarihleri ​​arasında genç Katoliklerin bir araya geleceği Dünya Gençlik Günü için Portekiz’i ziyaret etmeyi umduğunu da sözlerine ekledi.

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