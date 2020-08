Papa Papa Franciscus Doğu Akdeniz'de diyalog istedi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Doğu Akdeniz’deki gerginliği endişeyle takip ettiğini belirterek, bölge halklarına diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

I follow with concern the tensions in the Eastern Mediterranean area and I appeal for constructive dialogue and respect for international law to resolve the conflicts that threaten the peace of the peoples of that region.