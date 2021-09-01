Papa Franciscus istifa mı ediyor?

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, istifa edebileceği yönündeki iddiayı yalanladı.

İspanyol radyo ağı COPE'a konuşan 84 yaşındaki Papa, istifa edebileceğine yönelik bir İtalyan gazetesinde yer alan iddia için "Geçen hafta, istifa edeceğimi nereden çıkardılar bilmiyorum. Aklımdan bile geçmedi." ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılacağından "neredeyse emin" olduğunu söyledi.

Ameliyat için teşekkür etti

Bağırsak ameliyatı geçiren Papa, kendisini antibiyotik tedavisi yerine ameliyata ikna eden hemşire için de ''Benim hayatımı kurtardı." diye konuştu.

"Şimdi her şeyi yiyebiliyorum, daha önce mümkün değildi. Tamamen normal bir hayat sürüyorum." diyen Papa, 4 Temmuz'da olduğu ameliyatın ardından 11 gün hastanede kalmıştı.

Kaynak: TRT Haber