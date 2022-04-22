Papa, Kanadalı yerli toplulukların liderlerini kabul etti

Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda fiziksel ve cinsel istismara maruz kalan yerli halklardan gruplarla mart sonundan beri görüşen Papa, bugün de Kanada'nın Mantioba bölgesinden gelen "Red River Metis" olarak da bilinen yerli grubun temsilcileriyle görüştü.

Grubun başkanı David Chartrand, Papa ile görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Papa Franciscus'un 1 Nisan'da diğer Kanadalı yerli gruplarla görüşmesindeki özür ve af açıklamasını uzun süredir beklediklerini, bunun kendilerini rahatlattığını söyledi.

Chartrand, Papa'nın özür açıklamasını takdirle karşıladıklarını, bununla beraber beklentilerinin "umut ve iyileşme" üzerine olduğunu ifade etti.

Chartrand, heyetindeki Andrew isimli kişinin başından geçenleri bizzat Papa’ya anlattığını belirterek "Papa, af dilediğinde duygulandık. Merhametini görmek yüreğimize dokundu.” dedi.

Yerli gruplar bir süredir "özür" bekliyordu

Konuyu soruşturan Kanada’daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.

Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.

Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

Papa Franciscus, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile mart sonundaki bir dizi görüşmesinin ardından Kanada'da yerli çocukların geçmişte Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmasından ötürü 1 Nisan’da özür ve af dilemişti.