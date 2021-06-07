Papa özür dilemiyor ama 'üzgün'

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kanada'da Katolik Kilisesi'ne ait bir okulun bahçesinde 215 çocuğun kalıntısının bulunması haberlerini acı içinde takip ettiğini belirtti ancak özür dilemedi.

Papa, Vatikan’da geleneksel Pazar duası sonrasında yaptığı konuşmada, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarının bulunduğuna dair kamuoyuna yansıyan ön raporlara ve haberlere değindi.

Papa Franciscus, "215 çocuğun kalıntılarına dair sarsıcı keşifle ilgili Kanada'dan gelen haberleri acıyla takip ediyorum. Kanadalı Psikoposlara ve Kanada'daki tüm Katolik Kilisesi'ne ve Kanada halkına yakınlığımı belirtiyorum. Bu üzücü keşif, geçmişin acıları ve ıstırapları hakkında daha çok farkındalık yaratıyor." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, Kanada'nın siyasi ve dini makamlarının konuya açıklık getirmek ve uzlaşı yolunda devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Hayatını kaybeden çocuklar için dua eden Papa, Kanada kamuoyundan gelen özür taleplerini karşılıksız bırakarak, özür dilemedi.

Kanada Yerli Hizmetleri Bakanı Marc Miller, daha önce yaptığı açıklamada, Papa'nın yatılı kilise okullarında yaşananlar konusunda özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Bence bugüne kadar özür dilememiş olmaları, bugüne kadar bir özür açıklaması yapılmamış olması utanç verici." ifadelerini kullanmıştı.

Kamloops kentindeki Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nda 215 çocuğun ceset kalıntılarının bulunmasının ardından, Kanada genelinde faaliyet gösteren tüm yatılı kilise okullarının çevresinde arama başlatılmıştı.