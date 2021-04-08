Papa yoksul ülkeler için Dünya Bankası ve IMF'ye mektup yazdı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yıllık toplantılarını gerçekleştiren Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) mektup yazarak Covid-19 döneminde zor zamanlar geçiren fakir ülkelerin borçlarının kısmi dahi olsa silinmesini istedi.

Bu ülkelere aynı zamanda küresel karar alma mekanizmalarında daha anlamlı bir söz hakkı verilmesi gerektiğini belirten Papa, pandeminin sosyoekonomik, ekolojik ve siyasi krizleri iç içe geçirdiğini aktardı.

4 Nisan'da kaleme alınmış olan mektupta ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

" 'Toparlanma' kavramı, dünya nüfusunun küçük bir azınlığının tüm servetin yarısına sahip olduğu eşitsiz ve sürdürülemez bir ekonomik ve sosyal yaşam modeline geri dönmekle ilgili olamaz artık. Fakir ve daha az gelişmiş olanların da karar mekanizmalarında etkili şekilde yer aldığı ve uluslararası piyasalara erişimlerinin sağlandığı yeni bir küresel plana ihtiyacımız var."

"Maddi güç dengesizlikleri insan hayatının önüne geçmemeli"

G20 ülkelerinin ekonomi bakanları bu Çarşamba günü biraraya geldi. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hali hazırda askıya alınmış olan borçlarının süresi uzatıldı ancak Papa'nın arzu ettiği gibi borçlar iptal edilmedi. Zira IMF ve Dünya Bankası var olan borçların oluşturduğu siyasi ve ekonomik baskıyı bu ülkelerde çeşitli reformların yapılabilmesi için de kullanıyor.

Papa aşı dağıtımı konusunda da piyasaların yarattığı maddi güç dengesizliklerinin insan hayatının önüne geçmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak: Euronews