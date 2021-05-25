Parlamento binasını kilitlediler

Pasifik ülkesi Samoa'da 9 Nisan'da düzenlenen parlamento seçimlerini sürpriz bir şekilde kazanan Tek Gerçek Tanrı'ya İnanç (FAST) partisi lideri Fiame Naomi Mata'afa, iktidar mücadelesi nedeniyle parlamentoya alınmayınca ülkenin ilk kadın başbakanı olarak çadırda yemin etmek zorunda kaldı.

FAST’in sürpriz şekilde az farkla seçimi kazanması, merkez sağdaki İnsan Hakları Koruma Partisi’nin (HRPP) neredeyse 40 yıldır süren iktidarına darbe vurmuştu. Ülkede anayasaya göre yeni bir parlamento kurulması için son gün bugündü. Ancak Devlet Başkanı Tuimaleali'ifano Va'aleto'a Sualauvi II, bugünkü parlamento oturumunu dün gece açıklama yapmadan iptal etti.

Anayasa Mahkemesi iptal kararının yasalara aykırı olduğunu bildirirken, yemin töreni için bu sabah parlamento binasına giden FAST üyeleri kapının kilitli olduğunu gördü. Bunun üzerine parlamento binası önünde kurulan çadırda temsili bir törenle yemin eden Mataʻafa, "Bu parlamentonun içinde yeniden buluşacağımız zaman gelecek. Şimdilik meseleyi hukuka bırakalım" dedi.

Yerel basına konuşan parti sözcüsü Lance Apulu da durumu "kansız darbe" olarak niteledi.

Çadırda düzenlenen yemin töreninin geçerli olup olmayacağı bilinmiyor. 20 yıldan uzun süredir başbakanlık koltuğunda oturan HRPP lideri Tuilaepa Sailele Malielegaoi, çadırda düzenlenen töreni "komiklik" olarak niteleyerek "Yaptıkları şey meşru değil. Yaklaşık 60 yıllık bir bağımsızlık tarihimiz var, şimdi sanki mafya tarafından yönetiliyormuş gibi görünüyoruz" diye konuştu.

Siyasi kriz demokrasi için sınav olacak

Nisandaki seçimlerin ardından parlamento aritmetiğine dair tartışmalar, ülkede daha önce görülmemiş çapta bir siyasi krize yol açmıştı.

FAST ve HRPP, 51 sandalyeli parlamentoda 25'er sandalye kazanmıştı. Bir bağımsız milletvekilinin desteğini alan FAST hükümeti kurmayı umarken, Seçim Komisyonu kadın kotasının yerine getirilmesi için HRPP'ye bir milletvekili daha atanmasına karar vermiş ve parlamento aritmetiği bir kez daha çıkmaza sürüklenmişti. Anayasa Mahkemesi ise komisyonun kararını iptal ederek FAST’in yeni hükümeti kurmasının önünü açmıştı.

Krizin nasıl sonuçlanabileceğine ilişkin konuşan siyasi uzmanlar, HRPP lideri Malielegaoi’nin başbakanlık görevini sürdürmek için elinden geleni yapacağı görüşünde. Gelecek sürecin, yaklaşık 200 bin nüfuslu ülkede demokrasi açısından sınav olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Independent Türkçe