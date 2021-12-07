Pentagon: Rusya Ukrayna sınırına yığınağını artırdı

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Savunma Bakanı Austin'in gün içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD Avrupa ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın da dahil olduğu üst düzey bir toplantıda, Ukrayna sınırının yakınlarındaki Rus askeri yığınağını ele aldığını söyledi.

Kirby, "Görmeye devam ettiğimiz şey, yeni kabiliyetlerin getirildiğidir. Başkan Putin, ülkesinin batısına ve Ukrayna'nın çevresine ek askeri kabiliyetler getirmeye devam ediyor" dedi.

"Çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz"

Yarın, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğine işaret eden Kirby, Austin'in halen diplomasi ve liderliğin söz konusu krizde fark yaratacağına inandığını vurguladı.

Sözcü, "Burada çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Halen en iyi sonuca varmak için diplomasiye yer ve zaman var" değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Ukrayna'ya ek askeri yardımlar veya ülkedeki Amerikan askeri destek birlikleri hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

Ekvator Ginesi'ne "Çin" uyarısı

Çin'in Ekvator Ginesi'nde kalıcı askeri üs kurma niyetine ilişkin haberleri de değerlendiren Kirby, Ekvator Ginesi'nin bağımsız bir ülke olarak buna karar verecek merci olduğunu söyledi.

Ancak Sözcü, diplomatik kanallardan Ekvator Ginesi'ne Çin'in o ülkede üs kurması konusunda kaygı duyduklarını ilettiklerini dile getirdi.

Kriby, Çin'in birçok Afrika ülkesini tehdit ederek kendi ulusal güvenlik menfaatlerini bu vesileyle ilerletmeye çalıştığını ifade etti.