Peskov, BAE'de görüşme iddialarını ilk defa duyduğunu söyledi

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Abu Dabi’de 17 Kasım’da Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin esir değişimi ve Rus amonyak ihracatını görüşmek için bir araya geldiğine yönelik bilgi var mı?" sorusuna Peskov, “Hayır, hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey söyleyemem. Bu konuyu ilk defa duyuyorum.” yanıtını verdi.