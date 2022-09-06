Peskov: Rus ekonomisi bu yıl yüzde 2'nin üzerinde daralacak

Peskov, Vladivostok şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere’nin yeni Başbakanı olan Liz Truss döneminde Rusya ile ilişkilerde herhangi bir değişim beklemediklerini belirten Peskov, “Açık konuşmak gerekirse, Truss'un dışişleri bakanıyken ve başbakanlık görevine aday olduğunda ülkemizle ilgili yaptığı açıklamalara bakılırsa, iyi yönde hiçbir değişikliğin beklenmeyeceği rahatlıkla varsayılabilir.” dedi.

Kuzey Akım üzerinden sevkiyatların durmasıyla ilgili sorunun ise Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla ilgili olduğunu anlatan Peskov, “Avrupa Birliği, İngiltere, ABD ve Kanada’nın uyguladığı yaptırımlar, hat üzerinden sevkiyat yapılmasını sağlayan türbinlerin bakımının yapılmasını imkansız hale getirdi.” diye konuştu.

Peskov, Rus ekonomisiyle ilgili çeşitli senaryoları değerlendirdiklerini belirterek, “Ekonomideki büyümeye ilişkin farklı rakamlar, olası bir düşüş beklentisi var. Ancak şu anda istatistiklere göre mevcut durumumuz kısmen iyimser olmamızı sağlıyor. Ekonomimiz tahmin ettiğimizden daha az küçülecek. Yıl sonu itibarıyla yüzde 2’den biraz fazla bir küçülme bekliyoruz” dedi.