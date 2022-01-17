Petro Poroşenko vatana ihanetten mahkemeye çıkarıldı

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko 'vatana ihanetten' gıyabında 15 yıl hapis cezasıyla yargılandığı ülkesine döndükten sonra mahkemeye çıkarıldı.

Polonya'dan ülkesine dönen Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kiev'de kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Havalimanı önünde toplanan kalabalık, 'baskıyı bitirin' ve 'demokrasiye ihtiyacımız' var sloganları attı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Poroşenko, pasaportuna el konulduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bir kaç haftadır ülke dışında olan eski devlet başkanı, polis tarafından alınarak mahkemeye götürüldü.

Mahkeme Poroşenko'nun 'vatana ihanet' ve 'terörizme finansman sağlamakla' suçlandığı davada sanık hakkında karar verecek.

Kaynak: Euronews