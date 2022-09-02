Petrol devinin yöneticisi hastane penceresinden düşerek öldü

Şirket Ravil Maganov'un ölümünü doğruladı, ancak 67 yaşındaki Maganov'un "ağır bir hastalıktan sonra vefat ettiğini" söyledi.

Rus basını, Moskova Merkez Klinik Hastanesinde tedavi gördüğünü ve aldığı yaralardan dolayı öldüğünü söyledi.

Maganov, gizemli şekilde ölen bir dizi yüksek profilli şirket yöneticisinin en sonuncusu.

Soruşturma yetkilileri, olay yerinde nasıl öldüğünü belirlemek için çalıştıklarını söyledi.

Tass haber ajansı ise, perşembe sabahı erken saatlerde altıncı kattaki bir pencereden düştüğünü yazdı, daha sonra intihar ettiği bilgisini ekledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra, Lukoil yönetim kurulu, bu trajedinin kurbanlarına duyduğu sempatiyi ifade ederek, çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi çağrısında bulunmuştu.

Milyarder başkanı Vagit Alekperov, İngiltere'nin işgale tepki olarak kendisine yaptırımlar getirmesinin ardından Nisan ayında istifa etmişti.

Rusya'da olağandışı ölümler

Son aylarda birkaç Rus enerji oligarkı olağandışı koşullarda öldü.

Novatek'in eski yöneticisi Sergei Protosenya'nın cesedi nisan ayında bir İspanyol villasında eşi ve kızının yanında bulunmuştu.

Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, yine nisan ayında Moskova'daki dairelerinde karısı ve kızıyla birlikte ölü bulundu.

Mayıs ayında, eski bir Lukoil başkanı Alexander Subbotin, bir şamandan alternatif tedavi gördükten sonra kalp yetmezliğinden öldü.

Lukoil, Rusya'nın en büyük özel şirketi.