"Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez" dedi.
Dünya 12.10.2022, 14:39
Rusya'nın kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirten Putin, "Top onların sahasında" ifadesini kullandı.
Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez" açıklamasında bulundu.
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