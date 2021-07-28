Polinezya nerede ve ne demek sorusu pek çok insan tarafından soruluyor ve internette yapılan aramalarla bu sorulara cevap aranıyor.

Büyük Okyanus'ta yer alan 3 büyük ada öbeğinden biri Polinezya'dır. Diğer 2 adalara ise Melanezya ve Mikronezya denir.

Her ikisi de Polinezya Adaları öbeğinden olan Hawaii ve Paskalya Adası ile Yeni Zelanda arasındaki üçgen şeklinde bir alana yayılmış olan Polinezya Adaları 294 bin kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Öte yandan bu adalar 39 milyon kilometrekarelik bir deniz alanına yayılmıştır.

Çoğunlukla yanardağ kökenli dağlık adalar ve alçak mercan adalarından meydana gelen Polinezya öbeğine bağlı başlıca ada topluluklarından bazıları Samoa Adaları, Tonga Adaları ve Fransız Polinezyası'dır. Tahiti ve Cemiyet Adaları da bu ada toplulukların arasına dahil edilebilir.

Bu adalarda yaşayan insanlar balıkçılık ve tarımla uğraşarak hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadır.

Nadir de olsa bazı kaynaklarda Asya Pasifik Polinezyası ve Fransız Polinezyası olarak ayrım yapılmaktadır.

Fransız Polinezyası

Fransız Polinezyası'na gelecek olursak, bu bölge Polinezya ada öbeğinde, Büyük Okyanus'ta bulunan ve Fransa'ya bağlı bir Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi alandır.

Söz konusu alan, Polinezya genelinde 118 ada ve mercandan meydana gelmektedir. Bunların en başta geleni yoğun nüfusuyla dikkati çeken Sosyete Adaları'dır. Fransız Polinezyası'nın başkenti olan Papeete kenti de burada yer alır. 14 yıl önce Clipperton Adası da Fransız Polinezya'sına dahil olmuştur.

Büyük Okyanus'un tam ortasında ve denize dağılmış şekildeki 118 küçük ve volkanik adanın en büyüğü ve en meşhuru Tahiti Adası'dır. Tahiti'yi oluşturan sönmüş Orohena Yanardağı 2 bin 237 metre yüksekliğe sahiptir. 1960 ve 1970'li yıllarda yapılan nükleer denemeler yüzünden çevre adalardan Fransiz Polinezyası'na pek çok kişi göç etmiştir ve bundan dolayı nüfus oldukça artmıştır.

Burada kültür incisi üretilmektedir. Ayrıca turizm ve askeri birliklere hizmete yönelik ekonomi sayesinde ülkenin ulusal geliri azımsanmayacak düzeydedir.

Fransız Polinezyası'nda bağımsızlık hareketleri ilk kez 1950'lerde şeçimle başa geçen Pouvaana a Oopa'nın 1960 yılında Fransızlar tarafından tutkulanması ve 1971'de serbest bırakıldığında adaların temsilcisi olarak Fransız Senatosu'na seçilmesiyle şekillenmiştir. Son olarak 1977 yılında onaylanan yeni anayasa ile yerel yönetimin yetkileri arttırılmıştır.