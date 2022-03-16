Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanlarından Kiev'e ziyaret
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa'yı kabul etti.
Dünya 16.03.2022, 00:35 16.03.2022, 00:42
Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen konuk başbakanlara, Rusya'nın ülkesinde başlattığı savaş hakkında detaylı bilgi verdi.
Toplantıya Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da katıldı.
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