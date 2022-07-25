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Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi

Polonya ile Almanya, Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği tankları yolladı.

Dünya 25.07.2022, 16:58 25.07.2022, 17:13
Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak, yaptığı açıklamada, "Polonya'dan PT-91 Twardy tanklar Ukrayna'ya geldi. Dostlarımıza teşekkür." ifadesini kullandı.

Ülkenin Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ise bir televizyon kanalında, Almanya'dan 15 Gepard uçaksavar tank sistemlerinden ilk üçünün Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi.

#Polonya #Almanya #Ukrayna #Tank
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