Pompeo, Ukrayna'nın yeni ruhani lideri ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna'da yeni kurulan birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin başpiskoposu Metropolitan Epifaniy'i arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesine dair açıklamayı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino yaptı.

Palladino açıklamasında, "Bugün Bakan Mike Pompeo, ABD'nin din özgürlüğü ve Ukrayna egemenliğine olan desteğini vurgulamak birleşik bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin yeni seçilen başpiskoposu Metropolitan Epifaniy'i aradı. Bakan, tüm Ukraynalıların istedikleri gibi ibadet etme özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu." ifadelerini dile getirdi.

Fener Rum Patrikhanesi, ekim ayında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırmıştı.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebini kabul ettiği için Fener Rum Patrikhanesi'ne sert tepki göstermiş ve Fener Rum Patrikhanesi ile tüm ilişkilerini kesmişti.

Kaynak: AA

