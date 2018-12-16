Popüler uygulamanın kurucusu ölü bulundu

Birkaç yıl önce milyonlarca kişi tarafından kullanılan Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll, ölü bulundu. Kroll'ın aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor.